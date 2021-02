Governo Draghi, il sostegno del M5S passa da Rousseau: 'Votazione online il 10 e 11 febbraio' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il sostegno al Governo presieduto Mario Draghi, da parte del Movimento 5 Stelle, passerà da un voto online su Rousseau . L'ufficialità è arrivata oggi sul blog delle Stelle , che comunica che gli ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilalpresieduto Mario, da parte del Movimento 5 Stelle, passerà da un votosu. L'ufficialità è arrivata oggi sul blog delle Stelle , che comunica che gli ...

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - marcotravaglio : NUOVO DEVOTO-DRAGHI Ammucchiata. Classica definizione per un governo che mettesse insieme destra, centro e sinistra… - tiecolino : RT @LucianoBarraCar: - mlpedo1 : RT @marco_gervasoni: Perché tutte queste pressioni su @GiorgiaMeloni anche dal cdx perché entri al governo? Possibile che non capiate che,… -