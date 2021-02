Governo Draghi, il secondo giro di consultazioni: la diretta – Si ricomincia con i “piccoli”. Conte: “Comprensibili perplessità M5s, ma ora compatti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il secondo giro di consultazioni di Mario Draghi comincia dodici ore dopo l’intervento di Giuseppe Conte all’assemblea dei parlamentari M5s. Il premier dimissionario ha spinto la principale forza politica del Parlamento a stare al tavolo, soprattutto per “vigilare” sulla Lega, partito che “teme” e del quale non si fida. Ma soprattutto, Conte ha rivelato che “si cercherà di porre condizioni tali che alcuni soggetti non potranno più rimanere al tavolo“. Una strategia che però non comprende la permanenza dell’attuale inquilino di Palazzo Chigi al Governo: Conte ha spiegato che non farà parte della squadra ministeriale dell’ex presidente della Bce. Oggi il premier dimissionario è tornato sull’argomento con un’intervista al Tg3 in cui ha spiegato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildidi Mariocomincia dodici ore dopo l’intervento di Giuseppeall’assemblea dei parlamentari M5s. Il premier dimissionario ha spinto la principale forza politica del Parlamento a stare al tavolo, soprattutto per “vigilare” sulla Lega, partito che “teme” e del quale non si fida. Ma soprattutto,ha rivelato che “si cercherà di porre condizioni tali che alcuni soggetti non potranno più rimanere al tavolo“. Una strategia che però non comprende la permanenza dell’attuale inquilino di Palazzo Chigi alha spiegato che non farà parte della squadra ministeriale dell’ex presidente della Bce. Oggi il premier dimissionario è tornato sull’argomento con un’intervista al Tg3 in cui ha spiegato che ...

