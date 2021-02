“Governo con la Lega? Mai”: militanti del Pd scrivono a Zingaretti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pubblichiamo la lettera di alcuni militanti e attivisti del Partito Democratico indirizzata al segretario dem Nicola Zingaretti Egregio Segretario, Emergono in queste ore delle novità in merito alla formazione del Governo presieduto dal prof. Mario Draghi, ove si afferma la disponibilità del Partito Democratico a far parte di una larga maggioranza politica in cui figurerebbero anche Lega e Forza Italia, oltre al già ben noto e scontato appoggio di Italia Viva. Pur consapevole della delicata situazione in cui versa attualmente il nostro Paese, dobbiamo dissentire da questa decisione; il Partito Democratico, ha sempre agito con grande senso di responsabilità e di servizio verso le istituzioni, anche derogando, talvolta, i valori statutari. Governare con chi ha assunto deliberatamente posizioni liberticide e ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pubblichiamo la lettera di alcunie attivisti del Partito Democratico indirizzata al segretario dem NicolaEgregio Segretario, Emergono in queste ore delle novità in merito alla formazione delpresieduto dal prof. Mario Draghi, ove si afferma la disponibilità del Partito Democratico a far parte di una larga maggioranza politica in cui figurerebbero anchee Forza Italia, oltre al già ben noto e scontato appoggio di Italia Viva. Pur consapevole della delicata situazione in cui versa attualmente il nostro Paese, dobbiamo dissentire da questa decisione; il Partito Democratico, ha sempre agito con grande senso di responsabilità e di servizio verso le istituzioni, anche derogando, talvolta, i valori statutari. Governare con chi ha assunto deliberatamente posizioni liberticide e ...

