Giorgia Palmas in splendida forma, la neo mamma si gode la "felicità"

Giorgia Palmas in splendida forma, l'ex velina va a passeggio sotto il sole e festeggia la sua ritrovata "felicità". Scopriamo in che modo.

Torna ancora una volta protagonista social l'ex velina che proprio con un post pubblicato sui social negli ultimi minuti ha voluto manifestare la sua "felicità" per il momento importante della sua vita. Ha ritrovato l'amore al fianco di Filippo Magnini con cui è diventata mamma per la seconda volta, ricordiamo infatti che la giovane è già mamma della sua primogenita nata dall'amore con l'ex calciatore Bombardini. Oggi con la sua foto ha deciso di rendere tutti i suoi follower partecipi di quello che stava facendo insieme alla sua piccola e al compagno.

