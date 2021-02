GF Vip, nuovi guai: “Chiusura del programma, quello che è successo è sconcertante” (Di lunedì 8 febbraio 2021) nuovi guai per Alfonso Signorini.. Un colpo proveniente dal mondo della Tv che si è scagliato contro il Grande Fratello Vip e gli ultimi spiacevoli fatti che hanno coinvolto Alda D'Eusanio: le cui gravi affermazioni sono state punite con la squalifica immediata. La giornalista, commentando un brano di Laura Pausini ha affermato che la cantante viene costantemente picchiata dal compagno, il musicista Paolo Carta. Affermazioni gravissime da cui l'azienda Mediaset si è dissociata e per cui la D'Eusanio è stata espulsa dal reality. Un'edizione, quella attuale del Gf Vip che sancito diverse squalifiche, da Fausto Leali a Stefano Bettarini passando per Denis Dosio e Filippo Nardi. (Continua..) La nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, spesso ospite nei talk show televisivi su fatti di cronaca riguardanti i femminicidi, è stata ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021)per Alfonso Signorini.. Un colpo proveniente dal mondo della Tv che si è scagliato contro il Grande Fratello Vip e gli ultimi spiacevoli fatti che hanno coinvolto Alda D'Eusanio: le cui gravi affermazioni sono state punite con la squalifica immediata. La giornalista, commentando un brano di Laura Pausini ha affermato che la cantante viene costantemente picchiata dal compagno, il musicista Paolo Carta. Affermazioni gravissime da cui l'azienda Mediaset si è dissociata e per cui la D'Eusanio è stata espulsa dal reality. Un'edizione, quella attuale del Gf Vip che sancito diverse squalifiche, da Fausto Leali a Stefano Bettarini passando per Denis Dosio e Filippo Nardi. (Continua..) La nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, spesso ospite nei talk show televisivi su fatti di cronaca riguardanti i femminicidi, è stata ...

acmilan : It's time to upgrade your browser with our official extension: we've just added some brand new wallpapers! ??? ??… - sogniciavarrini : RT @ChiccoseDOC: “GFVIP 4”:PER IL PRIMO ANNIVERSARIO INSIEME, FESTEGGIATO NELLA NUOVA CASA.. IL PUBBLICO “TI AMO” DI PAOLO CIAVARRO ALLA FI… - ChiccoseDOC : “GFVIP 4”:PER IL PRIMO ANNIVERSARIO INSIEME, FESTEGGIATO NELLA NUOVA CASA.. IL PUBBLICO “TI AMO” DI PAOLO CIAVARRO… - Imperoland : Nuovi poster di Raya e l'ultimo drago, in arrivo al cinema e su @DisneyPlusIT con Accesso VIP il 5 marzo.… - womantimeswebtv : Tanti nuovi arrivi Tante splendide mamme VIP in dolce attesa Ecco il servizio di @emanuelagentilin!… -