Gf Vip, Giulia Salemi: il folle gesto di mamma Fariba contro Tommaso Zorzi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo la forte discussione tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi nella casa del Gf Vip, mamma Fariba è intervenuta sui social compiendo un folle gesto, i fan della influencer sono rimasti scioccati, ecco cosa ha combinato Le tensioni nella casa del Gf Vip non sembrano placarsi, i concorrenti sembrano essere arrivati al limite dello stress, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo la forte discussione tranella casa del Gf Vip,è intervenuta sui social compiendo un, i fan della influencer sono rimasti scioccati, ecco cosa ha combinato Le tensioni nella casa del Gf Vip non sembrano placarsi, i concorrenti sembrano essere arrivati al limite dello stress, L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip: la mamma di Giulia Salemi ha tolto il follow a Zorzi su Instagram - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Zorzi su Giulia: 'Gli autori hanno notato che alle feste alza il gomito' - imdnai : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip - anchemenoraga : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip -