Germania | Polonia e Svezia rispondono all’espulsione dei propri ambasciatori dalla Russia | via i diplomatici di Mosca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È crisi diplomatica aperta tra la. Dopo la decisione didi espellere glidei tre Paesi europei, accusati di aver preso parte alle manifestazioni pro-Navalny delle ultime settimane, le tre cancellerie Ue hanno risposto dichiarando “presone non grate” e rispedendo quindi in patria irussi. “Con questo passo – ha fatto sapere il ministero degli esteri di Berlino – il governo tedesco risponde alla decisione presavenerdì, con l’espulsione didi Paesi europei, fra cui la. Questa decisione è stata del tutto ingiustificata. Il diplomatico tedesco in questione non aveva fatto altro che esercitare le sue ...