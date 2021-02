UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Genova, truffavano banche e correntisti: nove arresti #genova - MediasetTgcom24 : Genova, truffavano banche e correntisti: nove arresti #genova -

Ultime Notizie dalla rete : Genova truffavano

TGCOM

commenta ansa I carabinieri dihanno sgominato una banda specializzata in truffe a correntisti e a banche. Sei le persone già arrestate, mentre per altre tre è scattato il mandato di arresto europeo. Il raggiro ammonta a ...I carabinieri dihanno sgominato una banda specializzata in truffe a correntisti e a banche. Sei le persone arrestate mentre per tre è scattato il mandato di arresto europeo. Il raggiro ammonta a oltre un ...I carabinieri di Genova hanno sgominato una banda specializzata in truffe a correntisti e a banche. Sei le persone già arrestate, mentre per altre tre è scattato il mandato di arresto europeo. Il ragg ...(ANSA) – GENOVA, 08 FEB – I carabinieri di Genova hanno sgominato una banda specializzata in truffe a correntisti e a banche. Sei le persone arrestate mentre per tre ...