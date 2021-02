Draghi, Vincenzo Visco: “Durerà poco, dovrà scornarsi con quelli che stanno in Parlamento” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governo Draghi, si susseguono i commenti sul nascente esecutivo, che potrebbe giurare già tra giovedì e venerdì prossimi. “Il governo Conte non stava facendo male, ma a certi poteri sembrava troppo di sinistra. Non vi illudete, Draghi è bravissimo, ma deve andare a scornarsi con quelli che stanno in Parlamento”. E’ l’opinione di Vincenzo Visco, economista ed ex ministro delle Finanze, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. ARTICOLO Christine Lagarde: «Draghi rilancerà l’economia italiana con l’aiuto dell’Ue» “Conte non stava facendo male ma è stato fatto fuori per un colpo di palazzo” “La realtà è molto semplice – ha affermato Visco – c’era un governo che non stava facendo particolarmente ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governo, si susseguono i commenti sul nascente esecutivo, che potrebbe giurare già tra giovedì e venerdì prossimi. “Il governo Conte non stava facendo male, ma a certi poteri sembrava troppo di sinistra. Non vi illudete,è bravissimo, ma deve andare aconchein”. E’ l’opinione di, economista ed ex ministro delle Finanze, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. ARTICOLO Christine Lagarde: «rilancerà l’economia italiana con l’aiuto dell’Ue» “Conte non stava facendo male ma è stato fatto fuori per un colpo di palazzo” “La realtà è molto semplice – ha affermato– c’era un governo che non stava facendo particolarmente ...

