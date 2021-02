Dopo tre mesi il Duomo di Milano riapre ai visitatori (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Riaprirà l'11 febbraio il Complesso monumentale del Duomo di Milano, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Ad annunciarlo, con una nota, la Veneranda Fabbrica. Era stato chiuso il 5 novembre scorso. «Un segno importante che ci auguriamo possa preludere a una stagione di ripresa per l'intera città, cui le attività culturali contribuiscono in maniera determinante: tra queste è compresa l'immancabile visita al Duomo. Auspichiamo che la fluttuante situazione pandemica possa ulteriormente migliorare, per estendere l'apertura al fine settimana e tornare così a una fruizione del Duomo completa e per tutti, in particolare per i lavoratori che hanno più difficoltà a visitare il Complesso Monumentale dal lunedì al venerdì. Invitiamo milanesi e lombardi a visitare il Duomo anche per sostenere con ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Riaprirà l'11 febbraio il Complesso monumentale deldi, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Ad annunciarlo, con una nota, la Veneranda Fabbrica. Era stato chiuso il 5 novembre scorso. «Un segno importante che ci auguriamo possa preludere a una stagione di ripresa per l'intera città, cui le attività culturali contribuiscono in maniera determinante: tra queste è compresa l'immancabile visita al. Auspichiamo che la fluttuante situazione pandemica possa ulteriormente migliorare, per estendere l'apertura al fine settimana e tornare così a una fruizione delcompleta e per tutti, in particolare per i lavoratori che hanno più difficoltà a visitare il Complesso Monumentale dal lunedì al venerdì. Invitiamo milanesi e lombardi a visitare ilanche per sostenere con ...

