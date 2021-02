Diletta Leotta, la domenica sera e una serie tv: ma è sola o in compagnia? (Video) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Diletta Leotta è tornata a pubblicare sul suo profilo Instagram dopo tempo La domenica sera è un momento a metà tra il relax e i pensieri sugli impegni della settimana che sta per iniziare. Per tutti, anche per Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, ieri sera, è tornata dopo settimane a pubblicare qualcosa sul suo profilo Instagram dove si erano perse le sue tracce. La Leotta ha rotto il silenzio con una storia in penombra in cui era difficile distinguere cosa stesse succedendo. Nella storia si vede uno schermo sul quale ci sono le immagini di Michael Jordan, una gif inserita dalla conduttrice in cui c’è scritto “The Last Dance” e nella parte iniziale della storia si intravedono dei movimenti. Si potrebbe ipotizzare che la Leotta ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)è tornata a pubblicare sul suo profilo Instagram dopo tempo Laè un momento a metà tra il relax e i pensieri sugli impegni della settimana che sta per iniziare. Per tutti, anche per. La conduttrice di Dazn, ieri, è tornata dopo settimane a pubblicare qualcosa sul suo profilo Instagram dove si erano perse le sue tracce. Laha rotto il silenzio con una storia in penombra in cui era difficile distinguere cosa stesse succedendo. Nella storia si vede uno schermo sul quale ci sono le immagini di Michael Jordan, una gif inserita dalla conduttrice in cui c’è scritto “The Last Dance” e nella parte iniziale della storia si intravedono dei movimenti. Si potrebbe ipotizzare che la...

Diletta Leotta è tornata a pubblicare sul suo profilo Instagram un momento di relax sul divano la domenica sera, ma forse non era da sola.

