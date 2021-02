Di Battista (M5S): “L’assembramento parlamentare che si sta delineando è l’antitesi della politica. Draghi per arrivare al Quirinale è disposto persino a guidare un governo di unità nazionale” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Sia chiaro, non ho dubbi che il Professor Draghi sia una persona onesta, preparatissima ed autorevole. Questo non significa che lo si debba appoggiare per forza. Io contrasto Draghi non sul piano personale ma su quello politico. E, ripeto, non cambio idea”. E’ quanto è tornato a ribadire, con un post su Facebook, il grillino Alessandro Di Battista. “Oltretutto – ha aggiunto – L’assembramento parlamentare che si sta delineando è l’antitesi della politica. Vi invito, senza pregiudizi, a legger quel che scrivevo sul Professor Draghi il 31 agosto scorso. Draghi non è cambiato, non si è convertito all’interesse generale, non ha preso coscienza delle perversioni del liberismo. D’altro canto un capitalista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Sia chiaro, non ho dubbi che il Professorsia una persona onesta, preparatissima ed autorevole. Questo non significa che lo si debba appoggiare per forza. Io contrastonon sul piano personale ma su quello politico. E, ripeto, non cambio idea”. E’ quanto è tornato a ribadire, con un post su Facebook, il grillino Alessandro Di. “Oltretutto – ha aggiunto –che si sta. Vi invito, senza pregiudizi, a legger quel che scrivevo sul Professoril 31 agosto scorso.non è cambiato, non si è convertito all’interesse generale, non ha preso coscienza delle perversioni del liberismo. D’altro canto un capitalista ...

HuffPostItalia : Di Battista prova a serrare le fila: 'Non cedete su Draghi, è una manovra contro M5S' - RaiNews : #Governo, Alessandro Di Battista (#M5s): 'Non avallerò accozzaglia pericolosa' - Affaritaliani : M5s, asse anti-Renzi sempre più forte Sono saliti a 14 i senatori con Di Battista - Noovyis : (Di Battista (M5S): “L’assembramento parlamentare che si sta delineando è l’antitesi della politica. Draghi per arr… - irsuti : Comunque vada voterò Di Battista la vera anima del M5S -