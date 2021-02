Dati Eurostat: Sicilia e Campania sono le regioni europee più povere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dagli ultimi Dati Eurostat 2019 emerge che la Sicilia e la Campania sono le regioni europee più povere. La situazione fotografata si riferisce al periodo pre Covid. Con la pandemia i numeri potrebbero essere persino peggiorati La pandemia tiene ancora sotto scacco l’Italia. Divieti e restrizioni ancora in vigore fino al 5 marzo (poi chissà) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dagli ultimi2019 emerge che lae lalepiù. La situazione fotografata si riferisce al periodo pre Covid. Con la pandemia i numeri potrebbero essere persino peggiorati La pandemia tiene ancora sotto scacco l’Italia. Divieti e restrizioni ancora in vigore fino al 5 marzo (poi chissà) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Dati Eurostat 'Svecchiare' il patrimonio edilizio residenziale italiano? Prima consulta la mappa

La fonte dei dati è Eurostat , che ha suddiviso le abitazioni per decennio di edificazione. E, per ogni provincia europea, ha indicato il periodo che presenta la percentuale più alta. Per fare un ...

Molise, regione più ricca tra le povere

Lo evidenzia un recente studio dell'Eurostat che riporta dati del 2019, pre pandemia. Sicilia e Campania in testa alla classifica, ma a livello nazionale la percentuale scende CAMPOBASSO. Con una percentuale del 26,5 per cento (rispetto ...

Dati Eurostat: la Sicilia a rischio povertà ed esclusione sociale al 48,7% NewSicilia Dati Eurostat: Sicilia e Campania sono le regioni europee più povere

I dati Eurostat fermi al 2019 (periodo pre Covid) dicono che la Sicilia e la Campania sono le regioni europee più povere ...

Prima del Covid in calo gli italiani a rischio miseria

Nel 2019 il numero di italiani a rischio di povertà ed esclusione sociale era calato: due anni fa – emerge dalle tabelle Eurostat – le persone con ... 21,6% al 20,8%. I dati si riferiscono alla ...

