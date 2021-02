Dalla Fondazione Istituto Strachan Rodinò kit scolastici ai bambini delle case famiglia di Napoli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono trenta i bambini di Napoli, ospiti di case famiglia, che questa mattina hanno ricevuto in dono un kit scolastico. L’iniziativa ha visto coinvolto il Comune di Napoli e la Fondazione Istituto Strachan Rodinò onlus. Alla consegna hanno presenziato l’assessora al Patrimonio, Alessandra Clemente, l’assessora alla Scuola, Annamaria Palmieri, e Mario Mirabile membro del consiglio di amministrazione della Fondazione. È questa, hanno dichiarato Clemente e Palmieri, “un’iniziativa che vuole sottolineare l’importanza della scuola e dell’istruzione per tutti i bambini e il valore fondamentale della solidarietà”. I bambini che si sono visti recapitare lo zainetto con tutto l’occorrente per la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono trenta idi, ospiti di, che questa mattina hanno ricevuto in dono un kit scolastico. L’iniziativa ha visto coinvolto il Comune die laonlus. Alla consegna hanno presenziato l’assessora al Patrimonio, Alessandra Clemente, l’assessora alla Scuola, Annamaria Palmieri, e Mario Mirabile membro del consiglio di amministrazione della. È questa, hanno dichiarato Clemente e Palmieri, “un’iniziativa che vuole sottolineare l’importanza della scuola e dell’istruzione per tutti ie il valore fondamentale della solidarietà”. Iche si sono visti recapitare lo zainetto con tutto l’occorrente per la ...

