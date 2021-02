Dal 15 febbraio inizieranno le vaccinazioni per gli over 80 del Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 8 febbraio 2021) , di cui 78mila dovrebbero aver ricevuto la seconda dose entro il 25 aprile, secondo le previsioni della Regione, su una platea totale di 108mila persone. È stato annunciato oggi nel corso di un punto stampa sulla campagna vaccinale tenuto dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e l’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi. Come è stato spiegato, l’organizzazione per la somministrazione dei vaccini seguirà due modelli: 15mila persone verranno contattate direttamente dalle aziende sanitarie e gli altri 93mila potranno prenotarsi a partire dal prossimo mercoledì tramite le farmacie, i Cup e i call center. Oltre a quelli di Pfizer e Moderna per gli over 80, entro la fine di febbraio la Regione ha stimato di poter avere a disposizione anche 25mila unità di vaccini AstraZeneca, che in Friuli ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 febbraio 2021) , di cui 78mila dovrebbero aver ricevuto la seconda dose entro il 25 aprile, secondo le previsioni della Regione, su una platea totale di 108mila persone. È stato annunciato oggi nel corso di un punto stampa sulla campagna vaccinale tenuto dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e l’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi. Come è stato spiegato, l’organizzazione per la somministrazione dei vaccini seguirà due modelli: 15mila persone verranno contattate direttamente dalle aziende sanitarie e gli altri 93mila potranno prenotarsi a partire dal prossimo mercoledì tramite le farmacie, i Cup e i call center. Oltre a quelli di Pfizer e Moderna per gli80, entro la fine dila Regione ha stimato di poter avere a disposizione anche 25mila unità di vaccini AstraZeneca, che in...

ilpost : Patrick Zaki è in carcere da un anno: dal 7 febbraio 2020 lo studente egiziano è detenuto dal regime del suo paese… - petergomezblog : Governo Draghi, sul supporto del Movimento 5 stelle decideranno gli iscritti: il voto online su Rousseau dal 10 all… - pompeii_sites : 'Pompei 79 d.C. Una storia romana' è la grande mostra che dal 9 febbraio accoglierà tutto il pubblico al secondo or… - ottovanz : RT @Internazionale: • Il socialista Andrés Arauz in testa nelle presidenziali in Ecuador • Tensioni ad Haiti sulla legittimità del presiden… - WUXlANGEL : well dal momento che oggi era l'8 febbraio e non ho mandato nessuna domanda la mia mezza idea di fare servizio civi… -