Cuba in crisi apre agli investimenti privati. E all'America di Biden (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un terzo delle importazioni sono crollate, "lasciando i creditori a mani vuote e i Cubani in coda per ore per acquistare beni di uso quotidiano", da quanto si legge sul Financial Times . Sull'isola ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un terzo delle importazioni sono crollate, "lasciando i creditori a mani vuote e ini in coda per ore per acquistare beni di uso quotidiano", da quanto si legge sul Financial Times . Sull'isola ...

