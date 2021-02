Crisi di governo, settimana decisiva per Draghi: agenda, scadenze e nodi da sciogliere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono un'agenda, delle scadenze e ancora diversi nodi politici da sciogliere. Il conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi però è ormai... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono un', dellee ancora diversipolitici da. Il conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato Marioperò è ormai...

ivanscalfarotto : Un’intervista che spiega le cose in modo molto semplice a chi per settimane ha definito (in buona o in cattiva fede… - SkyTG24 : 'Non sono il migliore, sono uno che si impegna' L'ex premier #Conte ha rilasciato un breve commento in cui dice di… - ItaliaViva : Abbiamo detto, per mesi, che ad essere al buio era il Governo non la crisi politica. Non si poteva più continuare s… - alburnico : RENZI DA VERO INCAPACE E BUGIARDO HA PROVOCATO LA CRISI DEL GOVERNO CONTE PER INTERESSE PERSONALE PER I POSTI PER I… - ELENASAVINA6 : RT @serracchiani: Emergenza sanitaria, lavoro, crisi economica e sociale: sono le priorità del Pd che sosterrà il governo #Draghi per salva… -