Covid, lo studio a Napoli: "Così il virus ha attaccato i bambini" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da febbraio a novembre 2020 a Napoli e provincia la percentuale di bambini che hanno contratto il Covid è stata dell'1,7 per cento. Lo rileva uno studio, che a breve sarà pubblicato, realizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) su una platea di 330mila bambini che ha coinvolto 340 pediatri napoletani che non solo si sono confrontati con la malattia ma anche l'ansia, il disagio e l'angoscia dei bambini costretti a casa a causa delle misure anti Covid. "Come pediatri di famiglia impegnati sul territorio – spiega il vice presidente nazionale FIMP, Antonio D'Avino – ci siamo confrontati con una realtà di difficile gestione che da un lato ha previsto la messa in atto di una complessa attività di ...

