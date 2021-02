Covid | l’evidenza parla chiaro | testare | tracciare e isolare aiutano Qui a che punto siamo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una recente analisi, che tuttavia non è stata ancora pubblicata in riviste scientifiche peer-review, suggerisce che i contagi e i ricoveri ospedalieri a Israele sono in forte diminuzione tra i gruppi di età vaccinati. I tassi di contagi giornalieri tra le persone di età pari o superiore a 60 anni sono infatti diminuiti del 46% rispetto al picco di metà gennaio. Tra gli under 60 (non vaccinati) i casi sono invece scesi solo del 18%. Un simile effetto è stato osservato per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. Sono buone notizie. In Italia, tornata in zona gialla quasi dappertutto, le città si riempiono e riprendono gli allegri assembramenti. C’è ottimismo nell’aria. Pospermetterci questi assembramenti e questo ottimismo? In una conversazione del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) indipendente inglese (Indie Sage) – nato come alternativa al Sage ufficiale, troppo ...