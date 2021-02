Consiglio nazionale del notariato | Valentina Rubertelli eletta presidente

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Labitalia) -è statadeldel. Ad affiancarla sono Edoardo Bernini con la carica di vicee Francesco Giglio con l'incarico di segretario del, notaio in Reggio Emilia, è consiglieredeldal 2016 e ricopre l'incarico di vicedeldei notariati dell'Unione europea (Cnue). Il vertice dell'organo di rappresentanza dei notai italiani sarà in carica fino al 2022.

Riprendono nel primo pomeriggio le consultazioni di Mario Draghi. La sua unitàprenderà forma in questo secondo giro . Il presidente delincaricato è a Palazzo Montecitorio. "Siamo stati decisivi nel Conte I con provvedimenti simbolo come il Reddito di ...... del CongressoIndigeno "Indigeno di Governo (CNI - CIG) e del Fronte dei Popoli in Difesa dell'Acqua e della Terra di Morelos, Puebla e Tlaxcala, nella seconda metà di quest'...Un amarcord può aiutare a comprendere meglio la portata storica della torsione europeista del Movimento 5 Stelle, dopo l’ok di Beppe Grillo all’ingresso nella maggioranza parlamentare che sosterrà il ...Roma, 8 feb. (Labitalia) - "Sono necessari degli interventi di sistema, utili non solo ad avere risultati-tampone immediati, ma anche ad essere fondamenta per il rilancio futuro del Paese. Per pianifi ...