Con vaccino e anticorpi monoclonali sconfiggeremo il virus | dice il direttore dello Spallanzani

Leggi su agi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - “Credo che le parole oggi non servano. Sono convinto che da qui nasca una certezza: noiil”. Lo ha detto ilsanitario, Francesco Vaia, alla conferenza stampa per l'avvio della vaccinazione agli over 80. “I vaccini e glisono le due armi strategiche che ce lo faranno sconfiggere” ha aggiunto. Per Vaia, “abbiamo messo in campo macchina poderosissima a cui non corrisponde in questo momento la stessa disponibilità dosi”. Tra i primi over 80 a essere stati vaccinati questa mattina all'ospedaledi Roma c'è il signor Nicola: "86 anni suonati” racconta. In tutta la Regione sono 49 i centri che stamattina hanno dato il via alle vaccinazioni per i 3.601 over 80 in ...