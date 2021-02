Chiara Ferragni presenta la nuova cameretta del figlio Leone: “È uno spettacolo!”. Ma ecco cosa notano i fan (Di lunedì 8 febbraio 2021) È tempo di cambiamenti in casa di Chiara Ferragni e Fedez. A pochi mesi dall’arrivo della sua seconda figlia della coppia, l’imprenditrice ha deciso di rinnovare la cameretta di Leone e ha mostrato le foto ai suoi numerosissimi fan. “Leo’s new room is finally ready” (“La nuova stanza di Leo è finalmente pronta”), ha scritto la Ferragni pubblicando alcuni scatti della nuova cameretta di Leone. Una camera dai sui toni del giallo e dell’azzurro chiaro con rifiniture color oro e decorazioni con forme geometriche. “La camera di Leo è grande come tutta casa mia” si legge tra i commenti del post pubblicato da Chiara Ferragni. E ancora i tantissimi: “bellissima” e “I love it”. Non sono mancate le critiche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) È tempo di cambiamenti in casa die Fedez. A pochi mesi dall’arrivo della sua seconda figlia della coppia, l’imprenditrice ha deciso di rinnovare ladie ha mostrato le foto ai suoi numerosissimi fan. “Leo’s new room is finally ready” (“Lastanza di Leo è finalmente pronta”), ha scritto lapubblicando alcuni scatti delladi. Una camera dai sui toni del giallo e dell’azzurro chiaro con rifiniture color oro e decorazioni con forme geometriche. “La camera di Leo è grande come tutta casa mia” si legge tra i commenti del post pubblicato da. E ancora i tantissimi: “bellissima” e “I love it”. Non sono mancate le critiche: ...

sololaIazio : Chiara Ferragni è meravigliosa, troppo bella - radiolombardia : Chiara Ferragni testimonial della Pinacoteca Ambrosiana - - CaputoItalo : To be Chiara Ferragni a cura di Stefano Donno : Chiara Ferragni: 'Non vado a Sanremo ma il mio sog... - CaputoItalo : To be Chiara Ferragni a cura di Stefano Donno : How Chiara Ferragni turned her fashion blog into b... - CaputoItalo : To be Chiara Ferragni a cura di Stefano Donno : Simona Ventura intervista Chiara Ferragni -