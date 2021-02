Cercasi a Olbia un cuoco pizzaiolo per la stagione estiva

Ultime Notizie dalla rete : Cercasi Olbia

Gallura Oggi

Si cerca un pizzaiolo aun cuoco pizzaiolo per la stagione estiva. L'annuncio è apparso su Borsa Lavoro Sardegna, con il codice 03/02/20211500021211000000000173028 e con scadenza il 20 febbraio. La ...Certezzeper due squadre che hanno lamentato troppi alti e bassi nella prima parte della ...apparso in ripresa ed ha riagganciato la zona play off dopo l'ultima vittoria in casa contro l'. ...Olbia. Nessuno si salva da solo: sembra essere proprio questo il sunto della missione di Acat il Ponte di Olbia. L’associazione, attiva da molti ...Olbia Pro Sesto rinviata: troppi positivi al coronavirus nello spogliatoio del lombardi. Ancora non si sa quando la partita di Serie C verrà recuperata.