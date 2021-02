cronaca_news : Bolzano, trovato un paio di scarponcini vicino al luogo dove Benno avrebbe gettato i corpi dei genitori… - Davidone74 : Bolzano, trovato un paio di scarponcini vicino al luogo dove Benno avrebbe gettato i corpi dei genitori… - infoitinterno : Coppia scomparsa a Bolzano trovato il corpo della donna - infoitinterno : Bolzano, trovato un paio di scarponcini vicino al luogo dove Benno avrebbe gettato i corpi dei genitori - mattino5 : Torniamo sul giallo di Bolzano: è stato trovato il corpo della donna Laura Neumair nell'Adige, si cerca nel fiume a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano trovato

Proseguono le ricerche nell'Adige, in quel di, con l'obiettivo di ritrovare il corpo di Peter Neumair, l'uomo scomparso assieme alla ... " E' statouno scarpone " le parole di Carla ...... in via Castel Roncolo a, per nuovi rilievi nel corso dei quali era stata rinvenuta anche ... FOTOGALLERY: LE RICERCHE DOVE È STATOIL CADAVERE Vai alla Fotogallery Alto Adige - Südtirololtre un mese dalla sua scomparsa, il fiume Adige ha restituito il corpo di Laura Perselli. Nel primo pomeriggio di ieri l'avvocato Angelo Polo si è recato al carcere di Bolzano per… Leggi ...Poche ore dopo il ritrovamento del corpo della madre, la figlia di Laura e Peter è scesa con gli zii sull’argine dell’Adige LEGGI ANCHE - Ritrovati nell'Adige gli scarponi di Peter - Centinaia di uomi ...