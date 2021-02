Benigni e Celentano a Sanremo 2021, Amadeus li vuole al Festival (Di lunedì 8 febbraio 2021) Amadeus vorrebbe Benigni e Celentano a Sanremo 2021 ma a che punto sono le trattative? In rete emerge la notizia: sono le agenzie di stampa nazionali a svelare l’avvio di contatti e trattative tra Amadeus e i due ospiti che il direttore artistico vorrebbe accogliere al Festival di Sanremo 2021. Amadeus si sta concentrando sugli ospiti italiani per il 71esimo Festival della Canzone Italiana ed è una scelta a cui è stato costretto a causa della pandemia globale da Covid-19. Gli ospiti italiani, infatti, potranno sicuramente raggiungere la cittadina ligure di Sanremo durante la settimana del Festival mentre quelli internazionali potrebbero correre il rischio di essere ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)vorrebbema a che punto sono le trattative? In rete emerge la notizia: sono le agenzie di stampa nazionali a svelare l’avvio di contatti e trattative trae i due ospiti che il direttore artistico vorrebbe accogliere aldisi sta concentrando sugli ospiti italiani per il 71esimodella Canzone Italiana ed è una scelta a cui è stato costretto a causa della pandemia globale da Covid-19. Gli ospiti italiani, infatti, potranno sicuramente raggiungere la cittadina ligure didurante la settimana delmentre quelli internazionali potrebbero correre il rischio di essere ...

rubio_chef : Sanremo, Amadeus: 'Contatti con Celentano e Benigni per il festival'. Beh finalmente una ventata di freschezza - IlContiAndrea : #Amadeus 'Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta' #Sanremo2021 (AdnKronos) - dichiara_angelo : @repubblica Ancora Benigni? Che palle! Celentano non mi dispiace. Basta che non si metta a fare il regista. - adeleloguasto : Celentano e Benigni a #Sanremo2021 sempre per quella storia di replicare #Sanremo2020 e chiudere il cerchio, VE? - alauda20 : @GiuggyBG Basta! Oltre i pipponi dei virologi,dobbiamo sorbirci quelli di due pseudo profeti come Benigni e Celentano??! -