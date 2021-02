Barack Obama da Fabio Fazio a costo 0 supera Barbara D’Urso: battuti tutti i record di ascolto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono riscontri estremamente interessanti quelli che abbiamo oggi 8 febbraio a proposito dell’apparizione in collegamento di Barack Obama da Fabio Fazio. Stiamo parlando naturalmente della puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica sera, con la quale sono venute a galla due verità da evidenziare con vigore questo lunedì. Da sempre, infatti, l’ex Presidente degli Stati Uniti innesca polemiche politiche anche in Italia, come abbiamo avuto modo di osservare a suo tempo a proposito di una questione sollevata da Salvini. Nessun cachet per Barack Obama da Fabio Fazio e battuta Barbara D’Urso Come spiegato in diretta TV da Luciana Littizzetto, il collegamento di Barack Obama da ... Leggi su bufale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono riscontri estremamente interessanti quelli che abbiamo oggi 8 febbraio a proposito dell’apparizione in collegamento dida. Stiamo parlando naturalmente della puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica sera, con la quale sono venute a galla due verità da evidenziare con vigore questo lunedì. Da sempre, infatti, l’ex Presidente degli Stati Uniti innesca polemiche politiche anche in Italia, come abbiamo avuto modo di osservare a suo tempo a proposito di una questione sollevata da Salvini. Nessun cachet perdae battutaCome spiegato in diretta TV da Luciana Littizzetto, il collegamento dida ...

chetempochefa : Questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da @fabfazio a #CTCF su… - sbonaccini : “La democrazia non è un dono che viene dal cielo. È una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbia… - chetempochefa : Il giorno è arrivato: questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da… - fisco24_info : Usa: all'asta sneaker Nike create per Barack Obama: Da Sotheby's. Offerta base di 25 mila dollari - 12Akim : @PaoloGentiloni @nzingaretti Forse ammiratori di BARACK HUSSEIN OBAMA lo psicotico che ha rovinato un intero pianeta? #USEFULIDIOTS -