Auteri | fine dei giochi | il Bari esonera l’ex giallorosso

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGaetanonon è più l’allenatore del. Manca solo l’ufficialità, matecnico del Benevento può considerare conclusa la sua avventura pugliese. Un punto nelle ultime tre gare, prestazioni deludenti culminate con la sconfitta casalinga di ieri contro la Viterbese, primo posto ormai irraggiungibile. Tanti gli elementi che hanno indotto la società a cambiare guida tecnica. Per la sostituzione il prescelto è Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca – guidato alla vittoria del campionato russo e di una Supercoppa – e dell’Aek Atene, condotto fino a una finale di coppa di Grecia persa con l’Olympiakos. Persi tratta invece dell’ennesimo esonero dopo la grande impresa portata a termine a Benevento, con la prima storica promozione in serie B del club. Le esperienze ...

