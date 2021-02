Aurora Ramazzotti splendida su Instagram: Eros e Marica commentano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti è splendida su Instagram ed Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli commentano. La figlia di Michelle Hunziker è sempre più bella ed è amatissima dai suoi fan. Fra le ultime foto pubblicate sui social dalla giovane conduttrice c’è uno scatto in cui sfoggia un look firmato Trussardi. “Domenica dai toni autunnali – ha scritto Aurora – (quasi) total look Trussardi”. Poco dopo la giovane Ramazzotti ha spiegato di aver creato l’outfit per accogliere l’amica Sara Daniele. “In realtà mi sono fatta carina solo per Sara Daniele”, ha confessato dalla casa in cui convive con il fidanzato Goffredo Cerza. “Amore mi piaci anche con la tuta e i peli”, ha replicato ironicamente la figlia di Pino Daniele. Ma il ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021)suedPellegrinelli. La figlia di Michelle Hunziker è sempre più bella ed è amatissima dai suoi fan. Fra le ultime foto pubblicate sui social dalla giovane conduttrice c’è uno scatto in cui sfoggia un look firmato Trussardi. “Domenica dai toni autunnali – ha scritto– (quasi) total look Trussardi”. Poco dopo la giovaneha spiegato di aver creato l’outfit per accogliere l’amica Sara Daniele. “In realtà mi sono fatta carina solo per Sara Daniele”, ha confessato dalla casa in cui convive con il fidanzato Goffredo Cerza. “Amore mi piaci anche con la tuta e i peli”, ha replicato ironicamente la figlia di Pino Daniele. Ma il ...

Giuls2703 : @thagrassisblue @cristina_gioia @RaffaAscolese @Mouni74902706 Ah scusami sto parlando con aurora ramazzotti? Metti… - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - Ary1797 : RT @Radio105: 'Per dimostrarti che siamo il miglior Paese in cui vivere, ti invito, vieni pure, ti perdoniamo per il tuo peccato.' #Aurora… - Radio105 : 'Per dimostrarti che siamo il miglior Paese in cui vivere, ti invito, vieni pure, ti perdoniamo per il tuo peccato.… - vivereconlansia : Sentirei parlare Aurora Ramazzotti per ore e ore -