Atalanta - Torino, la Lega riassegna il gol a Gosens: cosa succede adesso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Allarme a tutti i fantallenatori : urge ricalcolo dopo la decisione presa dalla Lega Serie A , che ha assegnato a Robin Gosens in via definitiva e ufficiale il secondo gol realizzato dall'Atalanta ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Allarme a tutti i fantallenatori : urge ricalcolo dopo la decisione presa dallaSerie A , che ha assegnato a Robinin via definitiva e ufficiale il secondo gol realizzato dall'...

FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Fiorentina 0-2 Inter Milan Juventus 2-0 Roma Atalanta 3-3 Torino AC Milan 4-0 Crotone Lazio 1-0… - Dalla_SerieA : Atalanta, obiettivo finale: Gasperini cerca la svolta - - Dalla_SerieA : Atalanta-Torino, la Lega riassegna il gol a Gosens: cosa succede adesso - - Dalla_SerieA : Fantacalcio: la Lega assegna il gol a Gosens, niente autorete di Sirigu in Atalanta-Torino -… -