Astrazeneca | vaccino efficace «solo al 10%» sulla variante sudafricana | nella sola Gran Bretagna 147 casi

L'Organizzazione mondiale della Sanitaà ha convocato un gruppo indipendente di studio per valutare i dubbi sull'efficacia deldicontro la variante sudafricana del nuovo ...Si tratta una battuta d'arresto nella lotta globale contro la pandemia in quanto molti paesi poveri fanno affidamento sui vantaggi logistici offerti daldi, che non deve essere ...Lo scontro tra l’Ue e AstraZeneca sui ritardi nella fornitura dei vaccini apre il vaso di pandora dei contratti firmati con Big Pharma, rivelando l’ambiguita' dei tempi di consegna da parte ..."Da mercoledì prossimo, 10 febbraio, in Friuli Venezia Giulia sarà possibile per gli over 80 (classe 1941 compresa) prenotarsi per la vaccinazione anti Covid (presso sportelli Cup, farmacie e call cen ...