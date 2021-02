Zona gialla e arancione | l' Italia da domani cambia colori | le regole E spuntano le microzone rosse

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - Open_gol : A Roma è stato necessario chiudere le piazze più importanti - paoloristori1 : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… - amadori806 : @maxcomper Nessun italiano a casa in zona gialla !!! -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

Il Messaggero

Nel corso della giornata di sabato 6 febbraio 2021, sono state numerose le persone che si sono riversate in strada durante il primo weekand in. I Carabinieri hanno fatto molti controlli, questi hanno evidenziato molti assembramenti di giovani che hanno provocato multe. Per tale motivo le Forze dell'Ordine hanno effettuato ...È ripartita la movida come se niente fosse, in tantissimi non hanno rinunciata a una 'vasca' in Centro per 'festeggiare' il primo sabato a Roma tornata in. Pericoloso. Pur non essendo questi catalogabili tra i comportamenti sanzionabili (si può circolare sempre liberamente e gli spostamenti tra comuni ora sono consentiti) le autorità stanno ...Da domani l’Italia si risveglierà quasi tutta in zona gialla a seguito dell'aggiornamento del piano delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. L'indice ...vista la zona gialla, è tornato ad affacciarsi alla finestra dello studio dell’Appartamento pontificio per recitare la preghiera mariana con i fedeli e i pellegrini riuniti. In Piazza non c’era la ...