Verona, Setti si tiene stretto Juric: “Non lo scambierei mai per Klopp, Mourinho o Guardiola” (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella speciale intervista rilasciata all'inserto AM del Corriere dello Sport e di Tuttosport, il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato a tutto tondo del mondo gialloblù con particolare riferimento al proprio mister Ivan Juric.Setti: "Non scambierei Juric per Klopp, Mourinho o Guardiola"caption id="attachment 1055965" align="alignnone" width="607" Verona Setti (getty images)/captionParte dalle due recenti stagioni, quella passata e quella in corso il numero uno del Verona: "Se devo scegliere tra quanto fatto l’anno scorso e quanto fatto in questa stagione, scelgo l’anno scorso: da neopromossi non era per niente facile esprimere quel tipo di gioco, abbinandogli i risultati. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella speciale intervista rilasciata all'inserto AM del Corriere dello Sport e di Tuttosport, il presidente delMaurizioha parlato a tutto tondo del mondo gialloblù con particolare riferimento al proprio mister Ivan: "Nonper"caption id="attachment 1055965" align="alignnone" width="607"(getty images)/captionParte dalle due recenti stagioni, quella passata e quella in corso il numero uno del: "Se devo scegliere tra quanto fatto l’anno scorso e quanto fatto in questa stagione, scelgo l’anno scorso: da neopromossi non era per niente facile esprimere quel tipo di gioco, abbinandogli i risultati. ...

