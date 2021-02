Variante inglese, da domani Perugia e provincia in zona rossa (Di domenica 7 febbraio 2021) Da domani “e fino al 21 febbraio” nel territorio di tutti i “comuni della provincia di Perugia” e nei comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo della provincia di Terni, “si applicano le disposizioni relative alla zona rossa. E’ quanto prevede un’ordinanza della Regione Umbria firmata ieri. “Alla luce dell’aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus - si legge in una nota della Regione - la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste per questa tipologia di casi, ha delineato i provvedimenti inseriti, a seguito ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Da“e fino al 21 febbraio” nel territorio di tutti i “comuni delladi” e nei comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo delladi Terni, “si applicano le disposizioni relative alla. E’ quanto prevede un’ordinanza della Regione Umbria firmata ieri. “Alla luce dell’aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus - si legge in una nota della Regione - la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste per questa tipologia di casi, ha delineato i provvedimenti inseriti, a seguito ...

lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino AstraZeneca efficace anche sulla 'variante inglese' - Corriere : Casi di variante inglese e brasiliana, la provincia di Perugia zona rossa: chiusi anch... - Open_gol : ?? In tutta la regione sono stati trovati 18 casi della variante inglese e 12 di quella brasiliana - Silvia15202286 : @Patri_Marci Purtroppo sì. Non siamo messi bene x niente. Abbiamo la variante inglese e, x non farci mancare niente, pure quella brasiliana. - shopenauerwho : RT @Cartabellotta: #sequenziamento #SARSCoV2 in #Danimarca ??scendono vecchie #varianti ??sale #variante inglese #COVID19 -