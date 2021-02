The Walk, l'uomo che camminò nel vuoto tra le Torri Gemelle - (Di domenica 7 febbraio 2021) Erika Pomella The Walk è il film che racconta l'incredibile storia vera di Philippe Petit, funambolo che camminò su un filo sospeso tra la cima delle Torri Gemelle rischiando la vita, senza utilizzare nessuna fune di sicurezza The Walk è il film di Robert Zemeckis uscito nel 2015 e presentato alla Festa del Cinema di Roma in cui l'attore Joseph Gordon-Levitt presta il volto al funambolo francese Philippe Petit per raccontare un'incredibile storia vera. Il film, che andrà in onda questa sera alle 23.00 su Rai Movie, ripercorre le tappe fondamentali che hanno portato Philippe Petit a lasciare la Francia per avventurarsi su un filo sospeso nel vuoto tra le due cime delle Torri Gemelli, il simbolo di New York abbattuto nell'attentato dell'11 settembre del ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) Erika Pomella Theè il film che racconta l'incredibile storia vera di Philippe Petit, funambolo chesu un filo sospeso tra la cima dellerischiando la vita, senza utilizzare nessuna fune di sicurezza Theè il film di Robert Zemeckis uscito nel 2015 e presentato alla Festa del Cinema di Roma in cui l'attore Joseph Gordon-Levitt presta il volto al funambolo francese Philippe Petit per raccontare un'incredibile storia vera. Il film, che andrà in onda questa sera alle 23.00 su Rai Movie, ripercorre le tappe fondamentali che hanno portato Philippe Petit a lasciare la Francia per avventurarsi su un filo sospeso neltra le due cime delleGemelli, il simbolo di New York abbattuto nell'attentato dell'11 settembre del ...

