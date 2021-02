Serie A, Parma-Bologna 0-0 (LIVE). Vincono Milan e Udinese. Pari tra Benevento e Sampdoria (Di domenica 7 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 7 febbraio. Milan contro il Crotone. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 7 febbraio. Milan contro il Crotone. La Lazio ospita il Cagliari. Derby tra Parma e Bologna. Serie A, i risultati di domenica 7 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 7 febbraio, sfide valide per la ventunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Benevento-Sampdoria 1-1Milan-Crotone 4-0Udinese-Hellas Verona 2-0Parma-Bologna 0-0Lazio-Cagliari (ore 20.45) Serie ASerie A, Parma-Bologna ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 7 febbraio.contro il Crotone. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 7 febbraio.contro il Crotone. La Lazio ospita il Cagliari. Derby traA, i risultati di domenica 7 febbraio Di seguito i risultati diA di domenica 7 febbraio, sfide valide per la ventunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)1-1-Crotone 4-0-Hellas Verona 2-00-0Lazio-Cagliari (ore 20.45)A,...

SkySport : Inizia Parma-Bologna: segui il LIVE ? #ParmaBologna Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - repubblica : Diretta Parma-Bologna 0-0 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Parma-Bologna 0-0 in diretta su - canciello_94 : PARMA vs BOLOGNA|SERIE A|07.02.2021 #PARMABOLOGNA #PARMA #BOLOGNA #SERIEA #7FEBBRAIO #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE ??… - cacacicis : Parma Calcio v Bologna || Serie A live stream -