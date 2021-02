Serie A, Milan-Crotone 4-0: bis per Ibrahimovic e Rebic, rossoneri di nuovo al primo posto (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Milan risponde a Juventus e Inter sbarazzandosi con un secco 4-0 del Crotone.I rossoneri nella 21a giornata del campionato di Serie A hanno surclassato i pitagorici grazie al solito Zlatan Ibrahimovic autore di una doppietta. Le altre due reti degli uomini di Pioli sono state siglate da Ante Rebic che ha così trovato la terza rete in due gare. Successo che permette al Milan di ritrovare la testa del campionato. Nell'altra sfida del pomeriggio l'Udinese ha superato 2-0 il Verona con le reti nel finale di Silvestri (autogol) e Deulofeu.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilrisponde a Juventus e Inter sbarazzandosi con un secco 4-0 del.Inella 21a giornata del campionato diA hanno surclassato i pitagorici grazie al solito Zlatanautore di una doppietta. Le altre due reti degli uomini di Pioli sono state siglate da Anteche ha così trovato la terza rete in due gare. Successo che permette aldi ritrovare la testa del campionato. Nell'altra sfida del pomeriggio l'Udinese ha superato 2-0 il Verona con le reti nel finale di Silvestri (autogol) e Deulofeu.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Eurosport_IT : 5??0??0?? GOL IN CARRIERA ?? Con la rete siglata contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic raggiunge quota 500 reti seg… - Gazzetta_it : #Milan a valanga: 4-0 al #Crotone ed è di nuovo primato - Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - apetrazzuolo : IL DATO - Era dalla stagione 2005/06 che il Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare in Serie A - napolimagazine : IL DATO - Era dalla stagione 2005/06 che il Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare in Serie A -