Sanremo 2021 | Emanuele Filiberto di Savoia tuona contro l’assenza del pubblico al Festival

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il Principediè un fiume in pienala decisione sulla mancanza del, stabilita dal ministro per i beni, le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e certificata dal Cts (Comitato Tecnico Scientifico). Il nobile svizzero naturalizzato italiano si è espresso aspramente sulla non presenza delal, in un’intervista esclusiva concessa ad un noto sito-web. Nell’intervento, ha palesato nel dettaglio di ritenere che non sia privando alle persone di unirsi, come in unal Teatro Ariston del, la soluzione alla pandemia di Coronavirus e che le sole regole di prevenzione possono salvarci dal nemico ...