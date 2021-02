Primule? No grazie. I padiglioni di Arcuri rifiutati dalle Regioni. Rischio focolai e menzogne eco-friendly dietro il flop (Di domenica 7 febbraio 2021) Il bando è scaduto da pochi giorni e a breve le Primule di Domenico Arcuri dovranno sorgere nelle piazze d’Italia, forse. I centri vaccinali col nome e la forma di un fiore progettati da Stefano Boeri, ora saranno nelle mani delle aziende vincitrici che li dovranno produrre. Ma le Regioni sembrano non guardare di buon occhio l’invasione. 31 le aziende che hanno inviato la proposta, diverse le amministrazioni locali che hanno cominciato a dire “no grazie”. «Abbiamo le nostre strutture e 1.500 farmacie pronte, ci servono vaccini e non Primule» dicono dalla Regione Lazio. «Non stiamo aspettando nessuna primula, casomai altre dosi» fa eco Toti della Liguria. Ma di fatto il progetto di Arcuri va avanti. Come ormai noto, il tempo stringe e se all’estero già da settimane la soluzione per ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) Il bando è scaduto da pochi giorni e a breve ledi Domenicodovranno sorgere nelle piazze d’Italia, forse. I centri vaccinali col nome e la forma di un fiore progettati da Stefano Boeri, ora saranno nelle mani delle aziende vincitrici che li dovranno produrre. Ma lesembrano non guardare di buon occhio l’invasione. 31 le aziende che hanno inviato la proposta, diverse le amministrazioni locali che hanno cominciato a dire “no”. «Abbiamo le nostre strutture e 1.500 farmacie pronte, ci servono vaccini e non» dicono dalla Regione Lazio. «Non stiamo aspettando nessuna primula, casomai altre dosi» fa eco Toti della Liguria. Ma di fatto il progetto diva avanti. Come ormai noto, il tempo stringe e se all’estero già da settimane la soluzione per ...

