NBA 2020/2021: Doncic vince la battaglia con Curry, i Lakers la spuntano dopo due OT (Di domenica 7 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra sabato 6 e domenica 7 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di undici partite della regular season NBA 2020/2021. Sfida tra titani quella tra Luka Doncic (42+11 assist) e Steph Curry (57 con 11 triple): la vince lo sloveno, che si prende la rivincita sui Warriors. Detroit resiste due supplementari contro i Lakers, ma deve infine soccombere a due triple di LeBron James. Atlanta batte Toronto con 14 punti per Gallinari, New Orleans supera Memphis nel finale. Jokic piazza un cinquantello, ma niente da fare per Denver contro Sacramento. Infine Embiid spazza via Brooklyn priva di Durant e Irving LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra sabato 6 e domenica 7 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di undici partite della regular season NBA. Sfida tra titani quella tra Luka(42+11 assist) e Steph(57 con 11 triple): lalo sloveno, che si prende la rivincita sui Warriors. Detroit resiste due supplementari contro i, ma deve infine soccombere a due triple di LeBron James. Atlanta batte Toronto con 14 punti per Gallinari, New Orleans supera Memphis nel finale. Jokic piazza un cinquantello, ma niente da fare per Denver contro Sacramento. Infine Embiid spazza via Brooklyn priva di Durant e Irving LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i ...

