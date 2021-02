MotoGP, GP Argentina a forte rischio dopo l’incendio che ha distrutto i box di Termas de Rio Hondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Se già la pandemia aveva messo a forte rischio il Gran Premio d’Argentina 2021 del Motomondiale (ricordiamo che l’edizione 2020 era stata cancellata proprio per quel motivo) con conseguente rinvio a fine stagione, ora ci si è messo anche il fuoco a mettere in dubbio l’appuntamento sudamericano. Nella notte di venerdì 5 febbraio, infatti, un enorme incendio è scaturito all’interno del circuito di Termas de Río Hondo andando a distruggere quasi l’80% delle strutture fisse del circuito che dal 2014 ospita le gare del Motomondiale. Le indagini per trovare le motivazioni dell’incendio sono ancora in atto, ma sembra che il fuoco sia divampato nella zona delle terrazze dove attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione. La zona dei box purtroppo è quella più colpita e questo pone in ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Se già la pandemia aveva messo ail Gran Premio d’2021 del Motomondiale (ricordiamo che l’edizione 2020 era stata cancellata proprio per quel motivo) con conseguente rinvio a fine stagione, ora ci si è messo anche il fuoco a mettere in dubbio l’appuntamento sudamericano. Nella notte di venerdì 5 febbraio, infatti, un enorme incendio è scaturito all’interno del circuito dide Ríoandando a distruggere quasi l’80% delle strutture fisse del circuito che dal 2014 ospita le gare del Motomondiale. Le indagini per trovare le motivazioni delsono ancora in atto, ma sembra che il fuoco sia divampato nella zona delle terrazze dove attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione. La zona dei box purtroppo è quella più colpita e questo pone in ...

