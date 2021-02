“Le corna…” È scontro tra la De Blanck e la Cannavò Il fattaccio

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 7 febbraio 2021) Puntata particolare quella andata inonda in diretta ieri sera del Grande Fratello Vip, iniziata un po’ sottotono per la lunga parte dedicata al lutto che ha colpito una dei concorrenti, la finalista Dayane Mello la quale ha perso un paio di giorni fa il fratello a causa di un brutto incidente d’auto. Grande commozione Tutti le si sono stretti attorno, sia i coinquilini che il pubblico in studio e a casa, e tanta è stata la commozione quando gli ex concorrenti, quelli che in genere vediamo in studio, sono andati tutti davanti la casa per dimostrare, in silenzio, il loro affetto e la loro vicinanza alla modella brasiliana. Ma il Grande Fratello è anche questo, è accogliere una ragazza che ha avuto il coraggio di raccontare la sua triste infanzia Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una ...