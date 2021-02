Juventus-Roma 2-0 | le parole di Pirlo | “Abbiamo impostato così la partita”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Con qualche patema di troppo, labatte la2-0 e porta a casa una vittoria importantissima, che potrebbe rilanciare definitivamente i bianconeri in chiave scudetto. Cristiano Ronaldo e l’autogol di Ibanez confezionano tre punti d’oro per la squadra di Andrea, che riesce a concretizzare le uniche vere palle gol di tutto l’incontro. LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio con il Tottenham: l'idea che stuzzica Paratici Infatti, il match si è sviluppato con i giallorossi che hanno dominato dal punto di vista del possesso palla, senza però rendersi veramente pericolosi dalle parti di Szczesny, a parte negli ultimi minuti del secondo tempo a risultato già acquisito. Per la prima volta in stagione, lachiude tre partite consecutive senza subire gol, segno di una ritrovata ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

