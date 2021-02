Jasmine Carrisi, il segreto della sua bellezza: come fa ad essere così radiosa (Di domenica 7 febbraio 2021) Jasmine Carrisi è la splendida figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. come fa ad essere così bella? La cantante ha un segreto insospettabile Jasmine Carrisi (Fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Jasmine Carrisi è la meravigliosa figlia dell’amato cantante pugliese Al Bano e la splendida Loredana Lecciso. Nata nel 2001, la giovane ragazza si sta imponendo nel mondo della musica, avendo fatto il suo esordio con l’inedito intitolato Ego. Inoltre, il pubblico ha imparato ad apprezzarla per il suo amabile carattere dopo averla vista in televisione nelle vesti di giudice a The Voice Senior, in coppia con il papà. In questa occasione tutte le sue doti ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021)è la splendida figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.fa adbella? La cantante ha uninsospettabile(Fonte foto: Instagram, @è la meravigliosa figlia dell’amato cantante pugliese Al Bano e la splendida Loredana Lecciso. Nata nel 2001, la giovane ragazza si sta imponendo nel mondomusica, avendo fatto il suo esordio con l’inedito intitolato Ego. Inoltre, il pubblico ha imparato ad apprezzarla per il suo amabile carattere dopo averla vista in televisione nelle vesti di giudice a The Voice Senior, in coppia con il papà. In questa occasione tutte le sue doti ...

zazoomblog : Alessandro Greco fidanzato Jasmine Carrisi un gesto confonde i fan - #Alessandro #Greco #fidanzato #Jasmine… - BISLACCO3 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a @LiveNoneladUrso -W.Zenga per la prima volta con la moglie Raluca -La metamorfosi di Jasmine Carrisi -Le rivelaz… - f_r_a_1 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a @LiveNoneladUrso -W.Zenga per la prima volta con la moglie Raluca -La metamorfosi di Jasmine Carrisi -Le rivelaz… - zazoomblog : Jasmine Carrisi è rifatta? La verità sugli interventi di chirurgia estetica - #Jasmine #Carrisi #rifatta? #verità - bdu_tv : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a @LiveNoneladUrso -W.Zenga per la prima volta con la moglie Raluca -La metamorfosi di Jasmine Carrisi -Le rivelaz… -