Inzaghi | “Potevamo chiuderla | ma Audero ha parato tutto Siamo sulla strada giusta”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, ha commentato così a Sky il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria: “Questo è il calcio, io sono molto soddisfatto della mia squadra. Se vedo i cambi della Sampdoria e penso chi avevamo di fronte vuol dire che. Poi è chiaro che se metti 3-4 volte un giocatore davanti adla devi chiudere, quando vedevo che lui paravae noi non riuscivamo a fare il due a zero… Abbiamo dimostrato di poter giocare con chiunque, i complimenti di Ranieri sono motivo di soddisfazione”. Foto: DerbyDerbyDerby L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Patric che ha rimediato un cartellino giallo nelle fasi iniziali del match e come al solito... "Purtroppo abbiamo preso tre gol balordi che potevamo evitare, la squadra ha dimostrato di essere ... Mister Pippo Inzaghi se lo prende il punto contro la Samp, ma è evidente la sua insoddisfazione per come è maturato. Dopo aver trovato il vantaggio con Caprari, i suoi ragazzi hanno avuto diverse pall ... Le parole di Inzaghi dopo Benevento-Sampdoria "Questo è il calcio, io sono molto soddisfatto della mia squadra. Se vedo i cambi della Sampdoria e penso chi avevamo di fronte vu ...