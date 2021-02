Hellas Verona | i convocati di Juric per l’Udinese

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il tecnico dell’, Ivanha diramato la lista deiper la sfida con. Rientra dall’infortunio Vieira, prima chiamata per Sturaro e Lasagna. Questa la lista completa dei: Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Gunter, Magnani, Udogie, Dawidowicz Centrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Zaccagni, Ilic, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze Attaccanti: Kalinic, Lasagna, Colley, Yeboah Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

