Gignac il re, il Tigres fa la storia: 1 - 0 al Palmeiras e messicani in finale (Di domenica 7 febbraio 2021) Pronostici sovvertiti nella prima semifinale del Mondiale per Club in Qatar. A staccare il pass per la finale di mercoledì prossimo è il Tigres, che doma con merito il Palmeiras dopo 90' di netta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 febbraio 2021) Pronostici sovvertiti nella prima semidel Mondiale per Club in Qatar. A staccare il pass per ladi mercoledì prossimo è il, che doma con merito ildopo 90' di netta ...

