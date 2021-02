Durante le consultazioni tutti chiedono un governo di alto livello con personaggi di spessore (Di domenica 7 febbraio 2021) A lanciare l’appello è Berlusconi. Proprio lui che in questi anni è stato insuperabile allevatore di mediocrità. Tanto da dover affidare ora il partito a Gasparri, formato da Almirante. L’iniziativa è encomiabile. tutti l’hanno apprezzata. Ma i campioni non li abbiano nascosti. Non ci sono proprio in politica. Se vogliamo una classe dirigente migliore, ci tocca acquistarli fuori, come i calciatori. Ma dando un’occhiata in giro sembra che neanche all’estero ce ne siano. Se altrove funziona tutto non è perché i governi siano migliori. È la società a essere più responsabile e tutti pagano pure le tasse. Qual è l’orgoglio dei tre consiglieri fascisti di Cogoleto di fare il saluto romano proprio nel giorno della memoria? Ho tanti amici fascisti che rinnegano il nazismo e non rimpiangono quel sistema né i suoi orrori. In Austria, Germania e anche in Italia ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) A lanciare l’appello è Berlusconi. Proprio lui che in questi anni è stato insuperabile allevatore di mediocrità. Tanto da dover affidare ora il partito a Gasparri, formato da Almirante. L’iniziativa è encomiabile.l’hanno apprezzata. Ma i campioni non li abbiano nascosti. Non ci sono proprio in politica. Se vogliamo una classe dirigente migliore, ci tocca acquistarli fuori, come i calciatori. Ma dando un’occhiata in giro sembra che neanche all’estero ce ne siano. Se altrove funziona tutto non è perché i governi siano migliori. È la società a essere più responsabile epagano pure le tasse. Qual è l’orgoglio dei tre consiglieri fascisti di Cogoleto di fare il saluto romano proprio nel giorno della memoria? Ho tanti amici fascisti che rinnegano il nazismo e non rimpiangono quel sistema né i suoi orrori. In Austria, Germania e anche in Italia ...

