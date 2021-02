Draghi, settimana decisiva per il nuovo governo: dal nodo della «coabitazione» tra i partiti al giuramento (Di domenica 7 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio, l'ex presidente della Bce darà il via al secondo giro di consultazioni con i partiti. Lo scioglimento della riserva potrebbe avvenire mercoledì pomeriggio. Restano i nodi da sciogliere sul programma e sulla squadra Leggi su ilsole24ore (Di domenica 7 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio, l'ex presidenteBce darà il via al secondo giro di consultazioni con i. Lo scioglimentoriserva potrebbe avvenire mercoledì pomeriggio. Restano i nodi da sciogliere sul programma e sulla squadra

brandobenifei : La nuova Lega europeista che dice di pensarla uguale a #Draghi immagino voterà a favore del regolamento del… - sole24ore : #Draghi trascina Piazza Affari in cima all'Europa, è la migliore della settimana con lo #spread sceso ai livelli de… - VirgilioVazzari : Draghi, in settimana il voto di fiducia: Il presidente incaricato riprende le consultazioni. Si della Lega di Salvi… - castell32082033 : RT @uscito: #Draghi, abbiamo dimenticato #Trump in una settimana, per #Conte son bastati 2 giorni. #GrazieRenzi - fisco24_info : Draghi, settimana decisiva per il nuovo governo: dal nodo della «coabitazione» tra i partiti al giuramento: Da lune… -