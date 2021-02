Draghi, Landini: “Con lui condizioni per rimettere il lavoro al centro. Serve vera riforma ammortizzatori, se no bomba sociale” (Di domenica 7 febbraio 2021) Con Mario Draghi “ci sono le condizioni per rimettere il lavoro al centro“, oggi “il problema è il lavoro”. Ad auspicarlo è Maurizio Landini che ha parlato davanti alle telecamere di Mezz’ora in più. “Noi non stiamo dicendo semplicemente ‘proroghiamo il blocco dei licenziamenti per tutti’, noi stiamo dicendo che quel mese Serve per una vera riforma degli ammortizzatori sociali che sia in grado di cogliere le differenze delle attività”, ha detto a Lucia Annunziata, parlando di rischio bomba sociale se non si proteggono i lavoratori di “settori in ginocchio, come il turismo, e non si mettono in piedi e in un mese o due”. E per i quali il leader della Cgil propone per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Con Mario“ci sono leperilal“, oggi “il problema è il”. Ad auspicarlo è Maurizioche ha parlato davanti alle telecamere di Mezz’ora in più. “Noi non stiamo dicendo semplicemente ‘proroghiamo il blocco dei licenziamenti per tutti’, noi stiamo dicendo che quel meseper unadeglisociali che sia in grado di cogliere le differenze delle attività”, ha detto a Lucia Annunziata, parlando di rischiose non si proteggono i lavoratori di “settori in ginocchio, come il turismo, e non si mettono in piedi e in un mese o due”. E per i quali il leader della Cgil propone per ...

