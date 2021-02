Covid: l’Italia cambia colore, 17 regioni in giallo (Di domenica 7 febbraio 2021) l’Italia cambia ancora colore. Diciassette sono le regioni in giallo, quattro in zona arancione, rossa e bianca nessuna regione. Questo è il nuovo prospetto del paese che entrerà in vigore a partire da domani lunedì 8 febbraio dopo le ultime valutazioni del Comitato tecnico Scientifico. Italia a colori, preoccupano le varianti Covid Nelle ultime ore nei luoghi dello shopping e del ritrovo si sono registrati numerosi assembramenti soprattutto nelle grandi città e in particolare nella capitale dove alcune zone sono state chiuse proprio a causa del gran numero di persone. Preoccupano le varianti Covid e i nuovi contagi avvenuti a causa del forte assembramento e alcuni governatori delle regioni hanno deciso di portare ulteriori provvedimenti a ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 febbraio 2021)ancora. Diciassette sono lein, quattro in zona arancione, rossa e bianca nessuna regione. Questo è il nuovo prospetto del paese che entrerà in vigore a partire da domani lunedì 8 febbraio dopo le ultime valutazioni del Comitato tecnico Scientifico. Italia a colori, preoccupano le variantiNelle ultime ore nei luoghi dello shopping e del ritrovo si sono registrati numerosi assembramenti soprattutto nelle grandi città e in particolare nella capitale dove alcune zone sono state chiuse proprio a causa del gran numero di persone. Preoccupano le variantie i nuovi contagi avvenuti a causa del forte assembramento e alcuni governatori dellehanno deciso di portare ulteriori provvedimenti a ...

